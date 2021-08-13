ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا

2021/08/13 | 11:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات المسؤولة عن إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد، الجمعة.

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