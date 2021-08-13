2021/08/13 | 11:21 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي و الحلبوسي يبحثان التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/13 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي و الحلبوسي يبحثان التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي و الحلبوسي يبحثان التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).