الركابي يكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة العمالة الأجنبية

2021/08/13 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الجمعة، ارتفاع أعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي لأكثر من الضعف خلال هذا العام ،فيما كشف عن إجراءات للحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية.

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وقال الركابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (13 آب 2021)، إن "دائرة الضمان والتقاعد ودائرة العمل والتدريب تقدم عملاً كبيراً بالتعاون مع الحكومات المحلية ووزارات الدولة ،ومن بينها وزارة النفط "، لافتاً إلى أن "هناك تعاوناً وتواصلاً مباشراً مع وزير النفط".

وأضاف أن "وزير النفط وجه جميع دوائر الوزارة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة بالتعاون مع مفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "التعاون أثمر عن ارتفاع عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي من 250 ألف في الشهر السادس من العام الماضي الى 610 آلاف، وهم مشمولون بالضمان الاجتماعي والذين يعملون في القطاع الخاص".

وفي ما يتعلق بموضوع العمالة الأجنبية أكد أن "هنالك الكثير من العمالة الأجنبية تدخل للبلد وتقيم بصورة غير شرعية".

وشدد الركابي على "ضرورة تعاون دائرة الإقامة ووزارة الداخلية للحد من تدفق العمالة الأجنبية غير الشرعية ،لأن العمل استحقاق للمواطن العراقي"، منوهاً بأن "هنالك جولات تفتيشية لقسم العمل في محافظة ميسان للشركات الأجنبية، لمتابعة هذا الملف".

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