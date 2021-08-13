تفجير كدس عتاد كبير من مخلفات داعش في الأنبار

2021/08/13 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة من مخلفات داعش في قضاء حديثة بالأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان الجمعة: وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة من العثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في ناحية بروانة بقضاء حديثة، تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة.

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