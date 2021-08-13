الصحة تكشف عن استراتيجية جديدة للتلقيح في المنازل

2021/08/13 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن بدء فرقها بالتلقيح ضد كورونا في الوزارات ومؤسسات الدولة، فيما أشارت الى إمكانية توجيه فرقها الى المنازل إذا لم ترتفع أعداد الملقحين.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح صحفي، إن “الوزارة تسلمت وجبة جديدة من اللقاح الصيني، وسوف تستلم 500 ألف جرعة من […]

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