أمطار غزيرة في اليابان تسبب انهيارات طينية وتهدد بفيضانات

2021/08/13 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تسببت السيول التي ضربت جنوب غرب اليابان في حدوث انهيار طيني في وقت مبكر من اليوم الجمعة ابتلعت أربعة أشخاص وهددت بالتسبب في حدوث فيضانات ومزيد من الانهيارات الأرضية في المنطقة.

هذا وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية في أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الجنوبية وكذلك هيروشيما في غرب اليابان، حيث تسقط كميات قياسية من الأمطار منذ وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن ما يقرب من 500 ملم (20 بوصة) من الأمطار سقطت على أجزاء من ناغازاكي خلال الـ 48 ساعة الماضية، متجاوزة المتوسط لشهر أغسطس.



ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار.

ودعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إلى اجتماع لإدارة الكوارث وتعهد ببذل قصارى جهده لعملية الإنقاذ والإغاثة ودعم السكان المتضررين.

المصدر: روسيا اليوم

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