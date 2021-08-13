التمثيل السياسي للدول المشاركة مازال غامضاً واللجنة مترددة إزاء سوريا

2021/08/13 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى أن السعودية وإيران وتركيا، الدول الرئيسة الثلاث المحيطة بالعراق، رحبت بالمشاركة في المؤتمر، لكن تمثيلها لم يحسم بعد.

ووفقاً للمسؤول فإن السعودية ترغب بمعرفة مستوى التمثيل الإيراني والتركي على وجه الخصوص، لتحديد مشاركة ولي العهد محمد بن سلمان من عدمها، منوهاً الى إن دولاً أخرى تشارك السعودية الأمر ذاته.

وكشف عن أن دعوة ممثلين عن نظام بشار الأسد للمؤتمر، ما زالت محل تردد وغير واضحة، وأن هناك تباينا بوجهات النظر داخل اللجنة التحضيرية العراقية للمؤتمر بشأن ذلك.

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