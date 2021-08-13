الحديث عن أسعار صرف الدولار.. المالية النيابية: النفط بارتفاع مستمر ينهي العجز

2021/08/13 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، تحقيق فائض في الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بسبب ارتفاع أسعار تصدير النفط فوق المعدل المخطط في قانون الموازنة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته (بغداد اليوم): إن "احتساب العجز المالي يكون سنوياً وليس شهرياً لكن باحتساب عوائد النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يلاحظ أن الفرق بين سعر البيع للنفط ومعدل السعر المخطط في قانون الموازنة يغطي العجز بالكامل ،إذا ما تم احتساب نفس المعدل للأشهر الستة المقبلة".وأضاف الصفار أن "التوقعات تشير الى ارتفاع أسعار النفط، وهي الآن في ارتفاع مستمر ،وربما سيغطى العجز ويتحقق فائض أيضاً نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدينار وتخفيضه أمام الدولار الذي وفر للحكومة مبالغ بإمكانها تغطية العجز وأكثر".

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