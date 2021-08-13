القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت التسليب وسرقة المنازل في ميسان

2021/08/13 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت التسليب وسرقة المنازل في مدينة العمارة ، مركز محافظة ميسان".وقالت شرطة المحافظة في بيان ان المتهم إعترف أثناء التحقيق معه بتنفيذ (ثلاث) عمليات تسليب لأصحاب دراجات (التيك تك) ، بالاشتراك مع أشخاص آخرين ، وذلك عن طريق استئجارهم وتهديدهم بإشهار السلاح والاستيلاء على الدراجات وبيعها خارج المدينة ، بالإضافة الى إقدامه على سرقة مبلغ كبير من المال من أحد الدور السكنية".واضاف انه تم ضبط بحوزة المتهم أحدى الدراجات التي تم تسليبها ، مبينا ان البحث مازال مستمرا عن باقي أفراد العصابة حتى إلقاء القبض عليهم ، ./انتهى

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