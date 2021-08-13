لليوم الثاني .. اسعار النفط تتراجع عالميا

2021/08/13 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا.ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، انخفض خام "برنت" بنسبة 0.80% إلى 70.74 دولارا للبرميل، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة.وتراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 68.45 دولارا للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس.وما زال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو 2021، وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.وأضافت الوكالة انه "تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط"./انتهى8

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