2021/08/13 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أطلق تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري حاليا خدمة جديدة ستساعد الأشخاص الذين يغيرون هواتفهم بين حين وآخر.وذكرت موقع “ذا فيرج” الإخباري التقني أنه سيكون بمقدور المستخدمين نقل سجلات المحادثات بما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدمة جديدة من “واتساب” طال انتظارها المركز الخبري الوطني.

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