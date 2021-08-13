روسيا تسجل اعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء جائحة كورونا

2021/08/13 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ22 ألفا،

مع رصد قفزة غير مسبوقة في حصيلة

الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

تفشي الفيروس التاجي في روسيا

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