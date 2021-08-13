"المالية" النيابية تُرجح تحقيق فائضًا في موازنة العراق 2021

2021/08/13 | 12:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، تحقيق فائض في الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بسبب ارتفاع أسعار تصدير النفط فوق المعدل المخطط في قانون الموازنة.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوكالة …

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