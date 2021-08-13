طالبان تعتقل قائداً عسكرياً بارزاً عقب اجتياح مدينة جديدة في أفغانستان

2021/08/13 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن مسؤول محلي، الجمعة، أن مقاتلي طالبان اعتقلوا القائد البارز محمد إسماعيل خان، الذي يقود القتال ضدها، بعد أن سيطروا على مدينة هرات الغربية.

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وقال عضو مجلس الولاية غلام حبيب الهاشمي إن خان، الذي كان يقود المقاتلين ضد "طالبان" في الأسابيع الأخيرة، تم تسليمه إلى المسلحين إلى جانب حاكم الإقليم ومسؤولين أمنيين بموجب اتفاق.

ومحمد إسماعيل خان وزير سابق نجا من هجوم نفذته "طالبان" عام 2009، وهو عضو رئيسي في التحالف الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات الأميركية في الإطاحة بالحركة في 2001.

- "رويترز"

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