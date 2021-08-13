المالية النيابية تعلن توقعاتها للوضع المالي في العراق خلال الـ 6 أشهر المقبلة

2021/08/13 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، تحقيق فائض في الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بسبب ارتفاع أسعار تصدير النفط فوق المعدل المخطط في قانون الموازنة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح تابعه NRT عربية (13 آب 2021)، إن "احتساب العجز المالي يكون سنويا وليس شهريا، لكن باحتساب عوائد النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يلاحظ أن الفرق بين سعر البيع للنفط ومعدل السعر المخطط في قانون الموازنة يغطي العجز بالكامل، إذا ما تم احتساب نفس المعدل للأشهر الستة المقبلة".

وأضاف الصفار، أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط، وهي الآن في ارتفاع مستمر، وربما سيغطى العجز ويتحقق فائض أيضا نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدينار وتخفيضه أمام الدولار الذي وفر للحكومة مبالغ بإمكانها تغطية العجز وأكثر".

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا، في 14من تموز الماضي، موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، حيث ذكر مصدر قضائي للوكالة الرسمية، أن المحكمة الاتحادية العليا أجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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