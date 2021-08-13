لجنة الخير الله تنجز ملفات القمة الإقليمية السياسية والاقتصادية

2021/08/13 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله، أنجزت ملفاتها الرئيسية.

وقالت ان الملفات جرى تصنيفها بحسب تعلقها بالعراق وتشمل الأمن والحرب على الارهاب، والحدود والمياه والتجارة والاستثمار والنقل والصحة، وقضايا سياسية اخرى.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية فؤاد حسين وصف المؤتمر قبل أيام بأنه لتحريك المياه الراكدة في المنطقة، ولن يكون لالتقاط الصور.



وأكد حسين، بحسب المصادر، وجود جو ممتاز لتحقيق لقاء جانبي سعودي إيراني خلال المؤتمر على مستوى رؤساء الوفود التي ستحضر إلى بغداد.

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