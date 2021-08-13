ستة قتلى في إطلاق نار في مدينة بليموث البريطانية

2021/08/13 | 12:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة بليموث البريطانية في 13 آب/أغسطس 2021 © اف ب/ارشيف نيكلاس هالن لندن (أ ف ب) – أسفر إطلاق نار عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفل وأحدهم الرجل الذي يعتقد أنه فتح النار، وكذلك عن عدد من الجرحى مساء الخميس في مدينة بليموث البريطانية بجنوب غرب انكلترا، حسب الشرطة.فقد تم استدعاء الشرطة […]

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