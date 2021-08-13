العقابي من مدينة الصدر: التطعيم والتقيد بالإجراءات الوقائية سبيلنا الوحيد لمواجهة الوباء

2021/08/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث وزير الصحة هاني العقابي المواطنين على التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وجدد العقابي خلال زيارته الميدانية التي تفقد فيها فرق التلقيح الجوالة في مدينة الصدر جدد تأكيده على ضرورة اقبال المواطنين على تلقي التطعيم كونه السبيل الوحيد لمواجهة الوباء الى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية، في حين أشاد العقابي بجهود الكوادر الطبية والصحية في دائرة الصحة العامة ومديرية العمليات والتي تواصل لمدة عشرة ايام متتالية تغطية الكثافة السكانية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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