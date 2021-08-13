الصين تعلن رفضها دعوة الصحة العالمية للتحقيق في بدايات ظهور الفيروس

2021/08/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الصين رفضها إجراء تحقيق على أرضها للبحث عن أصل فيروس كورونا ومعرفة طريقة ظهوره وانتشاره.

وأعلنت بكين على لسان نائب وزير الخارجية ماو تشاو شو رفضها دعوة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإجراء التحقيق حول بدايات ظهور الفيروس قائلة ان من الضروري اتباع النهج العلمي لا السياسي في ذلك.

وأكد تشو ان بلاده تعارض تسييس البحث عن الأصول والتخلي عن التقرير المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي نُشر بعد زيارة الخبراء الدوليين في كانون الثاني الماضي إلى ووهان، مضيفا ان الصين تدعم بحثاً يعتمد على العلم.

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