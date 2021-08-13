التحالف الدولي يشيد بالتعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة

2021/08/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاد التحالف الدولي ضد داعش، بالخطوات الأخيرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم التحالف الدولي وأين ماروتو على تويتر وقال فيها ان التحالف يشيد بتحسن العلاقات والاستعداد المتجدد للتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، مضيفا ان مراكز تنسيق العمليات المشتركة التي اتفق الجانبان على انشائها مؤخرا ستساعد في سد الفراغ الأمني الذي استخدمه داعش لكسب المزيد من الحرية في المناورة.

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