سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها

2021/08/13 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر سمكة الأسد من الأنواع الغازية التي ابتُلي بها خليج المكسيك، حيث تدمر موائل الأسماك الأخرى.الآن، يحاول الغواصون التحكم في أعدادها من خلال صيد أسماك الأسد وبيعها إلى المطاعم المحلية الراقية.

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