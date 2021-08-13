2021/08/13 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واعأعلنت مكافحة الإجرام في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عضو بعصابة مختصة بالتسليب وسرقة المنازلوذكر بيان لقسم مكافحة الإجرام تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه " نتيجة الجهود التي تبذلها مفارز شرطة محافظة ميسان في مجال كشف الجرائم المهمة وإلقاء القبض على مرتكبيها ، ومن خلال المتابعة الدقيقة وتكثيف الجهد الاستخباري ، تمكنت شعبة مكافحة إجرام البلدة التابعة الى قسم مكافحة الإجرام ، من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة متخصصة بالتسليب وسرقة المنازل في مناطق مختلفة من مدينة العمارة".وأشار البيان الى أن "المتهم اعترف صراحة في أثناء التحقيق بتنفيذ ثلاث عمليات تسليب لأصحاب دراجات (التيك تك) ، بالاشتراك مع أشخاص آخرين ، وذلك عن طريق استئجارهم وتهديدهم بإشهار السلاح والاستيلاء على الدراجات المذكورة وبيعها خارج المدينة ، بالإضافة الى إقدامه على سرقة مبلغ كبير من المال من أحد الدور السكنية"، مبيناً أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود حيث ضُبطت بحوزته إحدى الدراجات التي تم تسليبها".وأضاف البيان أن "عمليات البحث لا تزال مستمرة عن باقي أفراد العصابة حتى إلقاء القبض عليهم ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عضو في عصابة مختصة بالتسليب وسرقة المنازل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عضو في عصابة مختصة بالتسليب وسرقة المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).