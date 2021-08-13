2021/08/13 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة درعا في جنوب سوريا منذ فترة تصعيدا عسكريا بين قوات النظام والمجموعات المسلحة المعارضة، يرافقه حصار، يفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا، وذلك بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية برعاية روسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شرارة الثورة أمام خيارين".. ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شرارة الثورة أمام خيارين".. ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).