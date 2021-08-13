فيسبوك تعلن ثلاث ميزات جديدة لحماية المستخدمين على إنستغرام

2021/08/13 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شركة فيسبوك على مدونتها الرسمية أنها تعمل على حماية مستخدمي تطبيقها إنستغرام من الإساءات عبر إضافات ميزات جديدة تتعلق بثلاث محاور: قدرة الأشخاص على الحد من التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة أثناء فترات زيادة الاهتمام، وإعطاء تحذيرات أقوى عندما يحاول الأشخاص نشر تعليقات يحتمل أن تكون مسيئة، ثم أخيرا، الإطلاق العالمي لميزة "Hidden Words" والتي تسمح للأشخاص بتصفية طلبات الرسائل الخاصة المسيئة.

و قالت فيسبوك بخصوص المحور الأول: "للمساعدة في حماية الأشخاص عندما يواجهون أو يتوقعون اندفاعًا من التعليقات والرسائل المسيئة ، نقدم ميزة Limits : وهي ميزة يسهل تشغيلها ، وستخفي التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة تلقائيًا من الأشخاص الذين لا يتابعونك ، أو الذين لا يتابعونك.



تابعك مؤخرًا فقط."، و أضافت "يُظهر بحثنا أن الكثير من السلبية تجاه الشخصيات العامة تأتي من الأشخاص الذين لا يتابعونها فعليًا ، أو الذين تابعوها مؤخرًا فقط ، والذين يتراكمون في الوقت الحالي.



لقد رأينا ذلك بعد نهائي يورو 2020 الأخير ، والذي أدى إلى ارتفاع كبير وغير مقبول في الإساءة العنصرية تجاه اللاعبين.



يخبرنا منشئو المحتوى أيضًا أنهم لا يريدون إيقاف التعليقات والرسائل تمامًا ؛ لا يزالون يريدون الاستماع إلى مجتمعهم وبناء تلك العلاقات.



تسمح لك ميزة Limits بالاستماع إلى متابعيك منذ فترة طويلة ، مع تقييد الاتصال من الأشخاص الذين قد يأتون إلى حسابك فقط لاستهدافك"

فيسبوك أعلنت أن الميزة الجديدة ستكون متاحة للجميع على إنستغرام على مستوى العالم اعتبارًا من اليوم.



حيث بإمكان المستدم الانتقال إلى إعدادات الخصوصية الخاصة به لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها وقتما يشاء.

أما فيما يتعلق بإعطاء التحذيرات قالت فيسبوك: "نعرض بالفعل تحذيرًا عندما يحاول شخص ما نشر تعليق يحتمل أن يكون مسيئًا.



وإذا حاولوا نشر تعليقات يحتمل أن تكون مسيئة عدة مرات ، فإننا نعرض تحذيرًا أقوى - لتذكيرهم بإرشادات المنتدى الخاصة بنا وتحذيرهم من أننا قد نزيل تعليقهم أو نخفيه إذا استمروا في ذلك.



الآن ، بدلاً من انتظار التعليق الثاني أو الثالث ، سنعرض هذه الرسالة الأقوى في المرة الأولى."و أشارت فيسبوك أخيرا إلى ميزتها الجديدة على إنستغرام حيث قالت: "للمساعدة في حماية الأشخاص من إساءة الاستخدام في طلبات الرسائل الخاصة بهم ، أعلنا مؤخرًا عن الكلمات المخفية ، والتي تتيح لك تصفية الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية المسيئة تلقائيًا في مجلد مخفي ، لا يتعين عليك فتحه مطلقًا إذا كنت لا تريد ذلك.



كما تقوم أيضًا بتصفية طلبات الرسائل الخاصة التي يُحتمل أن تكون غير مرغوب فيها أو منخفضة الجودة.



لقد أطلقنا هذه الميزة في عدد قليل من البلدان في وقت سابق من هذا العام ، وستكون متاحة للجميع على مستوى العالم بحلول نهاية هذا الشهر.



سنستمر في تشجيع الحسابات ذات المتابعين الكبيرين على استخدامها ، مع وجود الرسائل في كل من صندوق البريد الوارد الخاص بهم وفي مقدمة علبة القصص."

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