ستة قتلى جراء إطلاق نار في بليموث بجنوب إنجلترا

2021/08/13 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت الشرطة البريطانيّة الخميس مقتل ستّة أشخاص في أعقاب "حادث إطلاق نار خطير" في مدينة بليموث بجنوب غرب البلاد، بينهم المشتبه به في إطلاق النّار، في وقتٍ أشارت تقارير إلى أنّ أحد الضحايا طفل دون العاشرة.

وفي أعقاب إطلاق النار، تحدّثت شرطة ديفون وكورنوال عن وقوع "حادث خطير" في منطقة كيهام في بليموث مساء الخميس، لكنّها قالت لاحقاً إنّه غير مرتبط بالإرهاب.

وحضرت الشرطة إلى المكان مع عناصر خدمات الطوارئ الأخرى، بما في ذلك طاقم الإسعاف الجوي، بعد تقارير عن إطلاق النار في الحي السكني.

وبعد ساعات من حالة عدم اليقين التي أحاطت بإطلاق النار، قالت شرطة ديفون وكورنوال الجمعة إنّ "امرأتين ورجُلين لقوا مصرعهم في مكان الواقعة".

وأضافت الشرطة أنّه تمّ العثور على رجل آخر يُعتَقد أنّه المسلّح، ميتاً في مكان قريب، في حين أنّ امرأةً أخرى تلقّت إسعافات في مكان الواقعة قد توفّيت بعيد ذلك في المستشفى.

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