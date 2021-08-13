دلتا تواصل حصد الأرواح وترفع معدل الإصابات بديالى

2021/08/13 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الكوادر الصحية بالمحافظة اجرت اليوم 1267 مسحة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ 328 مسحة".واضاف انه "تم اليوم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 379 وفاة".وتابع ان "الدائرة سجلت 408 حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء 64591 حالة اي بنسبة 96% من الحالات الكلي".واكمل ان "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 67012 حالة في عموم المحافظة".

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