القبض على مبتز يساوم اصحاب الصيدليات في ديالى على مبالغ مالية

2021/08/13 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على مبتز ينتحل صفة ارهابي يساوم اصحاب الصيدليات على مبالغ مالية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية من شرطة جلولاء شمال شرق بعقوبة القت القبض على مبتز ينتحل صفة ارهابي يساوم اصحاب الصيدليات على مبالغ مالية او مواد مخدرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ./انتهى

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