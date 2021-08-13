موسكو وبغداد تبحثان تعزيز العلاقات بينهما وتنشيط الحوار بشأن الشرق الأوسط

2021/08/13 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية ، نزار الخير الله، عبر الهاتف، تعزيز العلاقات بين موسكو وبغداد.وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية بحسب سبوتنيك: انه "تم التطرق إلى بعض المسائل الملحة لزيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية تقليديا، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".واوضح البيان ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في العراق وحولها"./انتهى2و بحث بوغدانوف، امس الاول مع السفير العراقي في موسكو، عبد الرحمن الحسيني، الاستعدادات للاجتماع التاسع للجنة الروسية العراقية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا، الذي سيعقد في موسكو في الفترة من 24 إلى 26 آب الجاري "./انتهى2

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