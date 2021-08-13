الإرادة السياسية والإرادة المواطنية - امال قرامي

2021/08/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي ودلالة تجربة الإسلاميين في الحكم، ونجاعة المقاربة القانونية التي أثبتت مرّة أخرى، أنّ صياغة الدستور والتشريعات الرياديّة غير كافية لإدارة المرحلة.



فقد تبيّن التونسيون اليوم، أنّ الفجوة بين المواد الواردة في الدستور والتشريعات التي صيغت خلال هذه السنوات تتسع يوما بعد آخر، وأنّ السياسيات التي تدّعي كلّ حكومة أنّها أحكمت صياغتها غير قابلة للتنفيذ أو معطلّة «بفعل فاعل»، وهو ما يجعل طرح سؤال الإراد ......





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