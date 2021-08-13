العراق وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

2021/08/13 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بحث النائب الاول لوزير الخارجية، نزار خير الله، ونظيره الروسي ميخائيل بوغدانو، اليوم الجمعة، تعزيز العلاقات الروسية العراقية المشتركة.وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لوسائل الإعلام، أن “نائب وزير الخارجية […]

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