المواطن التونسي بين -كَلسونية- لطفي العبدلي وجمهورية قَيس سعَيِّد - محمد الحمّار

2021/08/13 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحمّار أشتركُ مع الكثيرين ممن يعتبرون أنّ الدولة في بلدٍ ما هي انعكاس لشخصية الفرد ومن أهمّهم الرسول الأعظم محمد ("مثلما تكونوا يًوَلَّى عليكم") والفيلسوف الديني الطّهوري رالف وَالدُو أمرسن.



لكن طبعا ليس الفرد الذي أقصده ذاك الشخص الفرداني الأناني المنعزل أو المهمّش وإنما الفرد بصفته مُكونا للمجتمع الذي يعيش فيه، آخذا من مواصفات هذا الأخير ومُزودا إياه بخصوصياته الذاتية القابلة للتحوّل إلى خصوصيات ال ......





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