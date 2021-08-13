التربية تستغني عن شرط إدراج شهادة الجنسية بالتقديم على مدارس المتميزين

2021/08/13 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قررت وزارة التربية، اليوم الجمعة، الاستغناء عن شرط ادراج شهادة الجنسية في تقديم الطلبة على مدارس المتميزين.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير التربية علي حميد الدليمي […]

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