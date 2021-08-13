2021/08/13 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / المركز الخبري الوطني باشرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بتنفيذ الخطة الأمنية لحماية المجالس الحسينية في سنجار .وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الفوج الثالث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية وصحية..



الحشد يباشر بتنفيذ خطته الخاصة بمحرم في سنجار المركز الخبري الوطني.

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