جوهرة مخفية.. استكشف نهر سبنسر الجليدي في ألاسكا بأمريكا

2021/08/13 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسهل سكة حديد ألاسكا الوصول إلى نهر سبنسر الجليدي، ويمكن لشركات الإرشاد أن تنقلك عبر بحيرة سبنسر وعلى قمة الجبل الجليدي نفسه.المعسكرات متاحة أيضا لمن يريد المبيت على النهر الجليدي الرائع.

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