إحباط أكبر عملية لتهريب 30 ألف شريحة (سيم كارت) في كركوك

2021/08/13 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط أكبر عملية لتهريب 30 ألف شريحة (سيم كارت) مخالفة للقانون والضوابط في كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني يحبطان أكبر عملية لتهريب 30 ألف (سيم كارت) تابعة لإحدى شركات الاتصال لا تحمل أي موافقات أو أوراق رسمية يسعى صاحبها لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا مخالفة للقانون وتشكل تهديداً للأمن الوطني".وأضاف أن "العملية النوعية نفذت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وبالتعاون مع مديرية الأمن الوطني في المحافظة".وتابع: "وعلى ضوء ذلك تم نصب كمين محكم للعجلة وصاحبها في سيطرة دارمان بمحافظة كركوك، والقبض عليها بصحبة المواد المهربة".وأشار إلى أنه "تم تسليم العجلة وسائقها والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بها".

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