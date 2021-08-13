مشاهد لبنانية عن طبقة سياسية تضحك على نفسها وعلى.. الناس 

2021/08/13 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي على النوّاب الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة النيابية التي كانت مخصصة، أمس الخميس، لإحالة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب وعدد من الوزراء السابقين على "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" المعروف، حتى قبل بلوغه "سنّ اليأس"، بعقمه، ببيان استنكاري اتّهمهم فيه بـ"أنّهم لا يدرون ماذا يفعلون".

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