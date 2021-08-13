تجدد الغارات التركية على قرى حدودية كردية شمال العراق

2021/08/13 | 13:54 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغار الطيران الحربي التركي، الجمعة، على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي محافظة دهوك العراقية.

وقال شهود عيان، وفق ما أوردته وسائل إعلام، إن الطائرات الحربية التركية شنت خمس ضربات بمحيط قرية سركلي التابعة لناحية ديرلوك بقضاء العمادية.

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وأردف الشهود أن أعمدة الدخان ارتفعت من مكان القصف الذي تتواجد فيه مقار لعناصر حزب العمال منذ سنوات.

وتقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني، يستخدم المناطق الجبلية في إقليم كردستان، نقطة انطلاق لعملياته منذ عقود ضد تركيا .

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود وغارات جوية على قواعد حزب العمال الكردستاني داخل عمق إقليم كردستان، وعلى الشريط الحدودي مع العراق.

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