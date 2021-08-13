كمين محكم يطيح بأحد أهم تجار المخدرات بالأنبار

2021/08/13 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الجمعة، عن قيام الاستخبارات العسكرية، بالقبض على احد تجار المخدرات في الانبار.

وقال بيان للخلية، تلقته، (بغداد اليوم)، ان "مفارز شعبة استخبارات الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – تمكنت القاء القبض على أحد أهم تجار المخدرات في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار بعد نصب كمين له في سيطرة زنكورة، وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومسدس".

واضاف، انه "تم احالته للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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