زفاف يتحول لمأتم.. حادث سير يودي بحياة طفلة وإصابة 13 بكركوك (صور)

2021/08/13 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوكاكدت مديرية مرور كركوك، اليوم الجمعة، ان حادث تسبب بوفاة طفلة واصابة 13 اخرين خلال حفل زفاف في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حادث مروري وقع على طريق كركوك /قضاء الحويجة قرب قرية الحلوات بين موكب زفاف مكون من خمسة مركبات وبين المركبة المسببة بالحادث نوع بيك آب ابيض واللون".واضافت ان "اسباب الحادث نتيجة السير عكس الاتجاه من قبل سائق المركبة نوع بيك أب حصل الاصطدام حيث أدى الحادث للأسف الشديد وفاة طفلة وإصابة (١٣) شخصاً في باقي المركب"، داعية " السائقين الابتعاد عن مخالفة عكس السير حفاظاً على سلامتكم وسلامة الآخرين وتجنباً للمسائلة القانونية".

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