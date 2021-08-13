احباط عملية لتهريب ٣٠ ألف سيم كارت مخالفة للقانون والضوابط في كركوك

2021/08/13 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- عن احباط عملية لتهريب ٣٠ الف شريحة سيم كارت تابعة لإحدى شركات الاتصال لا تحمل اي موافقات او اوراق رسمية يسعى صاحبها لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا مخالفة للقانون وتشكل تهديداً للامن الوطني.وقالت في بيان انه تم " نصب كمين محكم للعجلة وصاحبها في سيطرة دارمان بمحافظة كركوك حيث تم ضبطها و القبض على سائقها بصحبة المواد المهربة، "./انتهى8

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