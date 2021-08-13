استجابة لما نشرته نينا :التربية توافق على اعتماد البطاقة الموحدة او هوية الاحوال المدنية عند تقديم الطلبة على مدارس المتميزين

2021/08/13 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وافق وزير التربية علي حميد الدليمي ، على اعتماد البطاقة الموحدة او هوية الاحوال المدنية عند تقديم الطلبة على مدارس المتميزين، والاستغناء عن شرط ادراج شهادة الجنسية، متمنياً للجميع دوام النجاح والتوفيق.وناشد اولياء امور تلاميذ في وقت سابق وزير التربية علي حميد مخلف عبر نينا بالاستغناء عن شرط تقديم شهادة الحنسية العراقية للتلميذ عند التقديم والاكتفاء بهوية الاحوال المدنية فقط وذلك لقصر فترة التقديم وللازدحام الكبير المتوقع على دوائر الاحوال المدنية لان 90 بالمائة من التلاميذ لم تصدر لهم شهادة الجنسية العراقية وبالامكان مطالبة التلميذ بها في وقت لاحق./انتهى8

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