الرافدين: 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين ومنتسبي قوات الأمن

2021/08/13 | 14:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، عن قروض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين ومنتسبي قوات الأمن.

وقال المصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "قروض السكن ستكون 50 مليون للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمواطنين والتقديم عليها عبر فروع المصرف".

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