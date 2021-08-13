الخلية تعلن إحباط ’أكبر’ محاولة لتهريب خطوط اتصالات بعملية للاستخبارات العراقية

2021/08/13 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============الاستخبارات العسكرية والامن الوطني يحبطان اكبر عملية لتهريب ٣٠ ألف سيم كارت مخالفة للقانون والضوابط في كركوك=========بعملية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وبالتعاون مع مديرية الامن الوطني في المحافظة تم على اثرها احباط اكبر عملية لتهريب ٣٠٠٠٠ الف (ثلاثون الف) شريحة سيم كارت تابعة لإحدى شركات الاتصال لا تحمل اي موافقات او اوراق رسمية يسعى صاحبها لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا مخالفة للقانون وتشكل تهديداً للامن الوطني.وعلى ضوء ذلك تم نصب كمين محكم للعجلة وصاحبها في سيطرة دارمان بمحافظة كركوك والقبض عليها بصحبة المواد المهربة، جرى بعدها تسليم العجلة وسائقها والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بها.===========١٣ أب ٢٠٢١

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