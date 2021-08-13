2021/08/13 | 14:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى صاحبها لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا مخالفة للقانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية لتهريب عدد ضخم من شرائح الاتصال في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية لتهريب عدد ضخم من شرائح الاتصال في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).