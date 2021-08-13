إحباط أكبر عملية لتهريب 30 ألف شريحة اتصال في كركوك

2021/08/13 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط أكبر عملية لتهريب 30 ألف شريحة (سيم كارت) مخالفة للقانون والضوابط في كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام، أن “الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني يحبطان أكبر عملية لتهريب 30 ألف (سيم كارت) تابعة لإحدى شركات الاتصال لا تحمل أي موافقات أو أوراق رسمية يسعى صاحبها لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا […]

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