عام على أول إعلان.. إليكم أبرز محطات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب

2021/08/13 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 13 أغسطس/ آب عام 2020، فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب أمام سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، بدأت بإعلانه عن "اتفاق تاريخي" بين إسرائيل والإمارات، ليتبعها بعد ذلك البحرين والسودان والمغرب، وفي هذا الفيديو نرصد أبرز المحطات التي شهدها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الأربعة على مدار عام.

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