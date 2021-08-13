2021/08/13 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استهداف خط نقل الطاقة المجهز لمشروع ماء الكرخ » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:20

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