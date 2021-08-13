"تضامن لم يسبق له مثيل".. جزائريو فرنسا ينظمون حملة تبرعات لدعم بلادهم

2021/08/13 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظم جزائريون في فرنسا حملة تبرعات لجمع وتسليم مساعدات طارئة من خلال تكثيف جهود المجتمع المدني بهدف دعم بلادهم في مواجهة حرائق الغابات والأزمة الصحية.

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