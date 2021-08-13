الإطاحة بعصابة تمتهن بيع العملة المزيفة في بغداد والنجف

2021/08/13 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة تمتهن بيع العملة المزيفة في محافظتي بغداد والنجف.وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال المتابعة الميدانية والجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة الاستخبارات حيث تمكنت وخلال عمليتين منفصلين في محافظتي بغداد والنجف من القاء القبض على عدد من المتهمين احدهما امراة يقومون ببيع العملة المزيفة وضبط بحوزته مبالغ مالية مزورة ، تقدر بالألف الدولارات".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين اصوليا وتوقيفة وفق المادة (281 _ 52) من قانون العقوبات".

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