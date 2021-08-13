القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وآخر بسرقة مبلغ مالي كبير في بغداد

2021/08/13 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وآخر بسرقة مبلغ مالي كبير في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان ان "مفارز مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وآخر بسرقة ٧٥ ألف دولار في العاصمة"./انتهى8

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